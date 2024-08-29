В МИД заявили, что Россия всегда стремилась к скорейшему завершению СВО

Россия всегда стремилась к скорейшему завершению конфликта на Украине, выступала за начало мирных переговоров. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Она напомнила, что Москва неоднократно предлагала урегулировать ситуацию политико-дипломатическими способами, в том числе в июне 2024 года, когда российский президент Владимир Путин выступил с мирной инициативой.

Дипломат добавила, что эта инициатива останется универсальным и долгосрочным рецептом решения конфликта, речь идет не о заморозке конфликта с целью перевооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ), а о его окончательном завершении.

14 июня на встрече с руководством министерства иностранных дел президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского отвергли предложения Путина, назвав его ультиматумом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова сделала жесткое заявление о переговорах с Украиной.