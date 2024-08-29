Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде сочли лицемерными и подложными обвинения Франции в адрес Дурова

Сенатор Пушков назвал лицемерными и подложными обвинения Франции в адрес Дурова

close
100%
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что мало кто верит в официальные французские обоснования обвинений, выдвинутых основателю Telegram Павлу Дурову. На своей странице в мессенджере он написал, что обвинения «полны лицемерия и подлогов».

«Мало кто верит в официальные французские обоснования обвинений, предъявленных Дурову. Они полны лицемерия и подлогов. Помнится, против Джулиана Ассанжа также были выдвинуты абсурдные обвинения, а, по сути, за ними скрывалось чисто политическое преследование», — написал Пушков.

Парламентарий считает, что Запад будет двигаться по пути усиления репрессий, поскольку без них «либеральное правление, все более антинародное по содержанию и антинациональное по направленности» не сможет функционировать.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Вечером 28 августа суд в Париже предъявил обвинение Павлу Дурову по шести пунктам. Среди них отказ от сотрудничества со спецслужбами, кибермошенничество, соучастие в распространении наркотиков и детской порнографии через Telegram. Дурова поместили под судебный надзор: он вышел под залог €5 млн с обязательством являться в полицию два раза в неделю. Ему запрещено покидать территорию Франции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде оценили информацию, что Дуров якобы собирался на ужин с Макроном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами