В Совфеде сочли лицемерными и подложными обвинения Франции в адрес Дурова

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что мало кто верит в официальные французские обоснования обвинений, выдвинутых основателю Telegram Павлу Дурову. На своей странице в мессенджере он написал, что обвинения «полны лицемерия и подлогов».

«Мало кто верит в официальные французские обоснования обвинений, предъявленных Дурову. Они полны лицемерия и подлогов. Помнится, против Джулиана Ассанжа также были выдвинуты абсурдные обвинения, а, по сути, за ними скрывалось чисто политическое преследование», — написал Пушков.

Парламентарий считает, что Запад будет двигаться по пути усиления репрессий, поскольку без них «либеральное правление, все более антинародное по содержанию и антинациональное по направленности» не сможет функционировать.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Вечером 28 августа суд в Париже предъявил обвинение Павлу Дурову по шести пунктам. Среди них отказ от сотрудничества со спецслужбами, кибермошенничество, соучастие в распространении наркотиков и детской порнографии через Telegram. Дурова поместили под судебный надзор: он вышел под залог €5 млн с обязательством являться в полицию два раза в неделю. Ему запрещено покидать территорию Франции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде оценили информацию, что Дуров якобы собирался на ужин с Макроном.