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В Раде заявили о близости полного блэкаута на Украине

Нардеп Рудик: атаки ВС РФ приближают Украину к полному отключению электроэнергии

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Reuters

Депутат Верховной рады Украины от партии «Голос» Кира Рудик заявила, что атаки ВС РФ на инфраструктуру республики приближают страну к полному отключению электроэнергии. Ее слова приводит Sky News.

В беседе с британским телеканалом она подчеркнула, что в домах Киева электричества нет «большую часть дня».

«Ужасно, что на данный момент мы все еще не в состоянии защитить себя от этих атак в полном объеме. А Россия продолжает подводить нас все ближе и ближе к этому полному отключению электроэнергии», — заявила Рудик.

Она задалась вопросом, как Украина переживет предстоящую зиму, поскольку как только станет холоднее, люди начнут потреблять больше энергии, и страна «не сможет с этим справиться».

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал массированную атаку ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины «одним из мощнейших ударов» и призвал Запад снять ограничение по использованию дальнобойного оружия для атак вглубь России. По его словам, «Америка, Британия, Франция, другие партнеры имеют силу», чтобы помочь Украине, но для этого нужны соответствующие решения.

Ранее на Украине заявили о пересмотре планов на зиму из-за массированного удара ВС РФ.

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