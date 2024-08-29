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Военный эксперт: Украина сама загнала себя в ловушку

Генерал Липовой: Киев рискует лишиться финансирования после выборов в США

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Gleb Garanich/Reuters

Киев сам загнал себя в ловушку из которой не сможет выбраться. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал генерал-майор запаса, председатель президиума общественной организации «Офицеры России» Сергей Липовой, комментируя нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область в начале августа.

«Политические перемены, которые ожидаются у хозяев за океаном, могут наложить серьезные ограничения на действия Украины. Может быть, даже поставить под вопрос существование киевского режима. Поэтому у Зеленского очень незавидное положение. Он мечется и пытается как-то найти выход из создавшейся ситуации, выход из тупика, в который сам себя загнал», — сказал Липовой.

Что касается мирных переговоров, России они не выгодны, поскольку противник может использовать передышку для укрепления своих сил, а затем возобновить боевые действия, добавил эксперт.

С 6 августа российские Вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Что сейчас происходит в Курской области и как будет развиваться ситуация — разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее Захарова сделала жесткое заявление о переговорах с Украиной.

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