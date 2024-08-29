Российский генерал объяснил, почему переговоры с Украиной опасны

России не выгодно проводить переговоры с Украиной, поскольку противник может использовать передышку для укрепления своих сил, а затем возобновить боевые действия. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал генерал-майор запаса, председатель президиума общественной организации «Офицеры России» Сергей Липовой.

«Переговоры будут направлены только на одно: попытаться отсрочить, остановить боевые действия, чтобы попытаться как-то перезагрузиться, перевооружиться, набрать новых бойцов, чтобы опять войну начать с новой силой», — сказал эксперт.

Он также отметил, что украинское командование намеревалось заполучить более выгодные позиции на переговорах, вторгнувшись в Курскую область, однако не учло того, что в случае нападения на российское приграничье, возможность диалога отпадет.

С 6 августа российские Вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что никаких переговоров с украинскими властями в условиях террористических действий ВСУ в Курской области быть не может.

Ранее британский аналитик вспомнил Наполеона для описания положения ВСУ в Курской области.