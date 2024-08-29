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Польский экс-судья предположил, чего Франция хочет от Дурова

Шмидт: Франция добивается от Дурова получения данных пользователей Telegram

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Albert Gea/File Photo/Reuters

Франция и другие страны добиваются от основателя Telegram Павла Дурова получения данных пользователей мессенджера. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале бывший судья из Польши Томаш Шмидт, который переехал в Белоруссию из-за несогласия с политикой страны.

«Как видим, отказ от российского гражданства ему ничуть не помог, и французские, да и не только французские службы рассчитывают на его сотрудничество в получении данных пользователей и содержания разговоров в Telegram», — написал он.

По его мнению, дело против Дурова говорит о том, что демократия (которую он поставил в кавычки) в ЕС «хороша, как никогда».

Вечером 28 августа суд в Париже предъявил обвинение Павлу Дурову по шести пунктам, в том числе среди них отказ от сотрудничества со спецслужбами, кибермошенничество и другие. Он вышел под залог €5 млн и пока остается под судебным надзором, подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее адвокат Дурова оценил обвинения в адрес основателя Telegram.

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