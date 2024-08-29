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Боррель раскрыл, сколько доходов от росактивов направлено на военную помощь Киеву

Боррель: ЕС направил €1,4 млрд доходов от российских активов на помощь Киеву

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Anushree Fadnavis/Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз уже начал направлять доходы от замороженных российских активов на оплату военной помощи Украине, речь идет о €1,4 млрд. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы уже начали использовать доходы от замороженных российских активов, 1,4 миллиарда евро были направлены Украине и странам ЕС на военные поставки», — заявил Боррель.

Он отметил, что Евросоюз меняет логику поддержки Украины. Брюссель заменяет возмещение странам-участницам затраты за уже оплаченные военные поставки Украине на предварительное финансирование подобных закупок из доходов от российских активов, уточнил Боррель.

Глава дипломатии ЕС также заметил, что еще €6 млрд остаются замороженными на счету Европейского фонда мира из-за наложенного вето Венгрией.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина нуждается в дополнительных $15 млрд в 2025 году ради покрытия дефицита бюджета страны и рассчитывает решить проблему с финансами за счет прибыли от замороженных российских активов в размере $50 млрд, находящихся в финансовых учреждениях стран «Большой семерки».

Ранее Боррель назвал атаку ВСУ на Курскую область «мужеством».

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