Боррель раскрыл, сколько доходов от росактивов направлено на военную помощь Киеву

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз уже начал направлять доходы от замороженных российских активов на оплату военной помощи Украине, речь идет о €1,4 млрд. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы уже начали использовать доходы от замороженных российских активов, 1,4 миллиарда евро были направлены Украине и странам ЕС на военные поставки», — заявил Боррель.

Он отметил, что Евросоюз меняет логику поддержки Украины. Брюссель заменяет возмещение странам-участницам затраты за уже оплаченные военные поставки Украине на предварительное финансирование подобных закупок из доходов от российских активов, уточнил Боррель.

Глава дипломатии ЕС также заметил, что еще €6 млрд остаются замороженными на счету Европейского фонда мира из-за наложенного вето Венгрией.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина нуждается в дополнительных $15 млрд в 2025 году ради покрытия дефицита бюджета страны и рассчитывает решить проблему с финансами за счет прибыли от замороженных российских активов в размере $50 млрд, находящихся в финансовых учреждениях стран «Большой семерки».

Ранее Боррель назвал атаку ВСУ на Курскую область «мужеством».