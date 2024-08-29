Глава Евродипломатии Боррель назвал атаку ВСУ на Курскую область «мужеством»

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приветствовал атаку украинских подразделений на Курскую область, назвав это «стратегическим мужеством» и призвал дать Киеву больше средств противовоздушной обороны, а также снять все ограничения на удары по территории России западным оружием. Соответствующее заявление дипломат сделал по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС, куда он отправился вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает ТАСС.

По решению Борреля эта встреча была перенесена из венгерского Будапешта в бельгийский Брюссель, чтобы преподать урок Венгрии за визиты премьер-министра Виктора Орбана в РФ и КНР в начале июля с «несогласованными» с Еврокомиссией мирными инициативами.

Глава Евродипломатии обвинил Россию в ответных ударах по гражданской инфраструктуре Украины, которые должны погрузить республику «во тьму».

Орбан 5 июля прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Они в том числе обсудили пути урегулирования конфликта на Украине. До этого, 2 июля, Орбан пообщался в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским.

8 июля премьер Венгрии побывал в Пекине, где заявил, что Будапешт выступает за сотрудничество ЕС и КНР. После Китая Орбан направился в Вашингтон на саммит НАТО, также он встретится с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.