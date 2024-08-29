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ЕС захотел бойкотировать встречу в Венгрии из-за ее «любви к России»

Politico: министры ЕС могут бойкотировать встречу в Венгрии из-за отношений с РФ

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Global Look Press

Министры финансов стран Евросоюза могут бойкотировать предстоящую 13 сентября встречу в Венгрии из-за якобы «любви Будапешта к России». Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в политическом объединении.

По словам источников издания, глава Еврогруппы и министр по государственным расходам Ирландии Паскаль Донохью должен в ближайшее время принять решение о том, состоится ли встреча. На данный момент предполагается, что мероприятие пройдет в запланированные сроки, отмечается в материале.

Как сообщил источник Politico, сейчас в ЕС проходят интенсивные контакты, чтобы понять, сколько министров намерены бойкотировать встречу вне зависимости от решения Донахью.

Газета напоминает, что перед встречей министров финансов Евросоюза запланировано несколько других мероприятий, которые пройдут в Брюсселе вместо Будапешта, поскольку глава евродипломатии Жозеп Боррель принял решение их перенести. Источники газеты уточнили, что Донохью намерен оценить настроения на переговорах в Брюсселе, прежде чем принимать решение отменять или проводить встречу в Венгрии.

До этого член Европарламента от Германии Кристин Андерсон заявила о критической для Совета Евросоюза ситуации из-за решения ряда стран Евросоюза бойкотировать председательство Венгрии в Совете ЕС.

Ранее глава МИД Венгрии назвал Борреля брюссельским Байденом.

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