Россия сейчас находится на этапе окончательного разрешения украинского конфликта, который будет проходить без президента Владимира Зеленского и его администрации. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

Полковник отметил, что президент России Владимир Путин был готов сесть за стол переговоров с украинским коллегой, однако теперь возможность каких-либо дипломатических встреч сведена на нет действиями последнего.

По мнению Макгрегора, Россия четко дала понять, что период переговоров прошел.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.