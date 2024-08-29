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Посольство Мексики подтвердило гибель соотечественника на Украине

Посольство Мексики подтвердило гибель своего гражданина Мендосы на Украине

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Siegfried Grassegger/Global Look Press

Посольство Мексики на Украине подтвердило гибель своего соотечественника Карлоса Хесуса Гонсалеса Мендосы в стране. Об этом говорится в заявлении МИД Мексики, передает ТАСС.

В заявлении отмечается, что он не входил в состав мексиканских вооруженных сил.

Диппредставительство окажет поддержку семье Мендосы в вопросе проведения необходимых процедур для репатриации тела.

По информации мексиканской газеты Heraldo, мужчина участвовал в боевых действиях на Украине в составе украинских войск.

В июне Южный окружной военный суд заочно приговорил к длительным срокам воевавших на стороне Украины наемников из Великобритании, Швеции и Хорватии. Суд установил, что с февраля по май 2022 года они участвовали в вооруженном конфликте в качестве наемников на стороне украинской армии.

Газета «Известия», ссылаясь на российских дипломатов, писала, что Украина вербует наемников в Аргентине.

Ранее в Курской области заметили канадских наемников.

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