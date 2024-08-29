ЦРУ обсуждает с Киевом действия ВСУ в Курской области

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США находится в контакте с Украиной для обсуждения действий ВСУ в рамках нападения на Курскую область. Об этом заявил замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн, слова которого передает РИА Новости.

«Они строят оборонительные сооружения, и насколько мы можем судить, судя по нашим обсуждениям, намерены удерживать эту территорию в течение некоторого периода времени», — отметил Коэн.

Он выразил мнение, что у ВСУ «нет намерений аннексировать территорию России».

До этого директор Национального агентства геопространственной разведки США (NGA) вице-адмирал Фрэнк Уитворт заявил, что для атаки на Курскую область Украина могла использовать спутниковые снимки, предоставленные США.

Вторжение Украины в Курскую область началось 6 августа, бои еще продолжаются.

Президент России Владимир Путин заявил, что это следует расценивать как попытку остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Россия связала украинские атаки Курской АЭС со «страусиной позицией» стран Запада.