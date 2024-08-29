Россия связала украинские атаки Курской АЭС со «страусиной позицией» стран Запада

Совершаемые Украиной попытки обстрелов Курской АЭС стали возможны из-за «страусиной позиции» стран Запада. Такое мнение выразил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, сообщает ТАСС.

Выступая на заседании Совета безопасности ООН Полянский заявил о появлении «неоспоримых доказательств того, что киевский режим сознательно обстреливал Курскую АЭС и строил планы захватить ее в ходе вооруженной операции». Это могло спровоцировать ядерный инцидент с трагическими последствиями для всей Европы.

По словам Полянского, «подобная показная дикость является некомфортной даже для Вашингтона, Лондона и Брюсселя».

27 августа глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после посещения Курской атомной электростанции (АЭС) заявил, что атаки на любые АЭС являются неприемлемыми. Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ будет продолжать содействовать ядерной безопасности повсюду, где это потребуется и заявил, что «ситуация серьезная».

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают попытки проникнуть в город Курчатов, где расположена Курская АЭС.