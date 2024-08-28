В ФБР заявили, что покушавшийся на Трампа месяцами искал цель

Покушавшийся на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Томас Крукс несколько месяцев искал крупные мероприятия, прежде чем напасть на политика. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на специального агента ФБР Кевина Ройека.

По словам агента, Крукс более 60 раз искал информацию о Трампе и действующем президенте США Джо Байдене, прежде чем зарегистрироваться на митинг политика. По данным ФБР, стрелок рассматривал несколько мероприятий.

Также Ройек добавил, что Крукс был «чрезмерно сосредоточен» на митинге кандидата в президенты, когда объявили о его проведении.

Покушение на Трампа произошло вечером 13 июля. Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

28 августа представитель ФБР заявил, что бюро не установило мотивов покушавшегося на экс-президента США. На текущий момент расследование продолжается, но пока нет никаких доказательств того, что у подозреваемого были соучастники.

Ранее ФБР удивило количество выстрелов на митинге Трампа.