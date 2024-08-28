Украинским властям придется расплатиться за курскую авантюру. Об этом сообщил заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

«В отсутствие у ВСУ переброшенных в Курскую область резервов сейчас российскими войсками освобождаются последние опорные пункты», — сказал он.

Полянский обратил внимание, что «это только начало», По мнению дипломата, расплачиваться за курскую авантюру Украине еще придется сполна. По словам Полянского, «Киевский режим, обманув всех тех, с кем вместе рассуждал о мире, четко выбрал эскалацию, напав на Курскую область, и снял таким образом все вопросы

В постпредстве России добавили, что Украина превратилась в полигон для испытаний западного оружия и утилизации старого.

До этого официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что никаких переговоров с украинскими властями в условиях террористических действий ВСУ в Курской области быть не может.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.