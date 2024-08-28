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ФБР не нашло мотивов покушавшегося на Трампа

ФБР до сих пор не установило мотивов покушавшегося на экс-президента США Трампа

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AP

ФБР не установило мотивов покушавшегося на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления представителя Бюро.

«ФБР не определило четкий мотив», — отметил высокопоставленный сотрудник ФБР.

Он обратил внимание, что расследование продолжается, но пока нет никаких доказательств того, что у подозреваемого были соучастники. Кроме того, ничто не указывает на причастность к случившемуся иностранного государства.

По данным силового ведомства, подозреваемый собирал информацию в сети о съездах демократов и республиканцев, а также о президенте США Джо Байдене. В ФБР не смогли точно назвать идеологию, которой был привержен подозреваемый.

В крови подозреваемого не обнаружили следов алкоголя и наркотиков. На крыше подозреваемый пробыл около шести минут до того, как его устранил снайпер секретной службы, добавили в ведомстве.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы. Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

Ранее Трамп рассказал о своем божественном предназначении.

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