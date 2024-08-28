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В офисе Зеленского подготовили план победы Украины из четырех пунктов

Подоляк: Украина подготовила план победы, который отправят Байдену

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Efrem Lukatsky/AP

Украина подготовила для президента США Джо Байдена план своей победы, в котором можно выделить четыре основных пункта. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью агентству «РБК-Украина».

По словам Подоляка, одним из пунктов плана стала атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Советник главы офиса президента утверждает, что эта операция якобы показала возможность украинских войск контролировать события на линии боевого соприкосновения при наличии необходимого ресурса.

Второй пункт плана основан на экономической составляющей. Подоляк заявил, что для победы Украины нужно проанализировать эффективность санкций против РФ, а также решить вопрос о продолжении работы европейских компаний на российском рынке.

Советник главы офиса украинского президента добавил, что также для победы Украине нужно определить ее место в НАТО и четкую структуру глобальной безопасности. Еще одним пунктом Подоляк назвал дипломатическое давление на Россию со стороны ее партнеров.

27 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть «план победы». Также он сообщил о готовности показать его Байдену и кандидатам в президенты США от Демократической и Республиканской партий Камале Харрис и Дональду Трампу.

Ранее в Крыму назвали попрошайничеством «план победы» Зеленского.

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Операция на Украине
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