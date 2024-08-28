В Венгрии раскритиковали призывы Борреля бить по РФ западным оружием

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал главу евродипломатии Жозепа Борреля за призывы к увеличению поставок вооружений Украине и применению западного оружия для ударов вглубь территории РФ. Об этом заявил спикер правительства Венгрии Золтан Ковач на своей странице в соцсети Х.

«Министр Сийярто также подверг критике уходящего с поста верховного представителя ЕС по иностранным делам, который призывает послать больше оружия на Украину и даже предлагает, чтобы эти поставленные Западом вооружения использовались для нанесения ударов вглубь российской территории», — написал Ковач.

21 августа Боррель заявил, что снятие запрета на использование Киевом западного оружия для ударов по территории России может способствовать миротворческим усилиям.

По его словам, подобные меры могут иметь следующие цели: укрепление самообороны Украины, спасение жизней и сокращение масштабов разрушений на Украине, а также «продвижение миротворческих усилий».

Глава международного комитета Совета Федерации РФ Григорий Карасин заявил, что позиция Жозепа Борреля по России несовместима со здравым смыслом. Он отметил, что Боррель «живет войной и злопыхательством».

Ранее глава МИД Венгрии назвал Борреля брюссельским Байденом.