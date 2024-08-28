МИД закрыл въезд в Россию для 92 американцев

Россия запретила въезд для 92 американцев. Об этом сообщили в официальном заявлении МИД РФ.

В министерстве уточнили, что это реакция на проводимый администрацией Джо Байдена «русофобский курс», составной частью которого стали «ковровые» санкции в отношении россиян.

В дипведомстве напомнили о неотвратимости наказания за враждебные действия, в том числе о прямом поощрении президента Украины Владимира Зеленского.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что в стоп-лист внесли журналистов Wall Street Journal, Washington Post и New York Times.