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Эксперт объяснила, почему Дуров отказался переносить офис Telegram в Париж

Политолог Грибова: Дуров знал, что Telegram станет подконтрольным Западу

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Global Look Press

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отказался переносить штаб-квартиру своей компании в Париж по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона, поскольку понимал, что спецслужбы страны будут оказывать влияние на работу платформы. Такое мнение в беседе с Life высказала политолог, член экспертного клуба «Дигория» Дарья Грибова.

«Сомнительно утверждать, что в 2017 году у Запада не назревали планы по захвату контроля над одним из главных мессенджеров мира. Сейчас с Дуровым проворачивают классический сценарий вербовки. Возможно, тогда Дуров уже понимал, что штаб-квартира в Париже позволит использовать дополнительные рычаги давления на руководящий состав Telegram», — сказала Грибова.

Как сообщает The Wall Street Journal, Макрон еще в 2018 году предлагал Дурову перенести штаб-квартиру компании в Париж. Встреча бизнесмена и политика произошла на ланче, о котором до этого не сообщалось широкой публике.

По данным издания, Дуров отказался переместить главный офис своей компании во Францию, но поднял вопрос о возможном получении французского гражданства. Отмечается, что в ОАЭ, где расположена штаб-квартира Telegram сейчас, власти блокируют голосовые звонки в этом приложении, поскольку зашифрованные созвоны считаются угрозой безопасности.

Ранее французский политик призвал к импичменту Макрона в связи с арестом Дурова.

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