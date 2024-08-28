Эксперт объяснила, почему Дуров отказался переносить офис Telegram в Париж

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отказался переносить штаб-квартиру своей компании в Париж по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона, поскольку понимал, что спецслужбы страны будут оказывать влияние на работу платформы. Такое мнение в беседе с Life высказала политолог, член экспертного клуба «Дигория» Дарья Грибова.

«Сомнительно утверждать, что в 2017 году у Запада не назревали планы по захвату контроля над одним из главных мессенджеров мира. Сейчас с Дуровым проворачивают классический сценарий вербовки. Возможно, тогда Дуров уже понимал, что штаб-квартира в Париже позволит использовать дополнительные рычаги давления на руководящий состав Telegram», — сказала Грибова.

Как сообщает The Wall Street Journal, Макрон еще в 2018 году предлагал Дурову перенести штаб-квартиру компании в Париж. Встреча бизнесмена и политика произошла на ланче, о котором до этого не сообщалось широкой публике.

По данным издания, Дуров отказался переместить главный офис своей компании во Францию, но поднял вопрос о возможном получении французского гражданства. Отмечается, что в ОАЭ, где расположена штаб-квартира Telegram сейчас, власти блокируют голосовые звонки в этом приложении, поскольку зашифрованные созвоны считаются угрозой безопасности.

Ранее французский политик призвал к импичменту Макрона в связи с арестом Дурова.