В посольстве России во Франции сообщили об отсутствии реакции на запросы о Дурове

Французские власти до сих пор не дали ответ на запрос посольства России по поводу предоставления консульского доступа к задержанному в Париже основателю Telegram Павлу Дурову. Об этом ТАСС сообщили в российском диппредставительстве.

«Посольство продолжает поднимать эту тему в контактах с французской стороной, но она пока никакого вразумительного ответа не дала», — сказали в посольстве.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Ранее Дуров предстал перед следственным судьей в Париже.