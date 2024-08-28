Захарова: США готовятся развязать руки Киеву на удары вглубь РФ

США готовятся развязать руки Киеву на применение западного оружия для ударов по территории России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой передает ТАСС.

«Из всего этого вывод один — киевскому режиму дан карт-бланш на операции в российских регионах», — заявила она.

По ее словам, этот «эскалационный курс США становится все более вызывающим».

27 августа координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что переговоры с украинскими властями о возможности увеличения глубины ударов по территории России продолжаются в закрытом режиме.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его западные коллеги стараются не затрагивать вопрос о снятии ограничений на удары поставляемым Киеву дальнобойным оружием вглубь России. В ходе пресс-конференции он сравнил это с игрой в пинг-понг.

12 августа заместитель официального представителя американского государственного департамента Ведант Патель заявил, что США и Украина ведут «приватные» переговоры о возможности использовать баллистические ракеты ATACMS для ударов по военным базам на территории РФ. Он добавил, что пока Вашингтон не планирует пересматривать свою политику в отношении использования дальнобойного оружия для атак вглубь российской территории.

Ранее Зеленский пригрозил России.