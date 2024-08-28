В США выразили обеспокоенность поддержкой Китаем российского ВПК

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время своего визита в Пекин выразил обеспокоенность поддержкой Китаем военно-промышленного комплекса (ВПК) России. Об этом сообщил Белый дом на своем официальном сайте.

«Он выразил обеспокоенность поддержкой КНР оборонной индустрии России и влиянием этого на европейскую и трансатлантическую безопасность», — говорится в публикации.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил министра иностранных дел Китая Ван И о том, что Вашингтон примет меры против китайских компаний, которые поддерживают военно-промышленный комплекс России.

По словам чиновника, США могут принять меры против китайских фирм, которые причастны к поддержке российского ВПК.

Ранее в Китае назвали США империей лжи.