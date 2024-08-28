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В МИД России оценили отношение Швейцарии к проекту ЕС «Военная мобильность»

Захарова: РФ адаптируется к Швейцарии после присоединения к «военному Шенгену»

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российская сторона адаптирует свои подходы по отношению к Швейцарии после ее решения о присоединении к проекту Евросоюза (ЕС) «Военная мобильность». Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Решение Швейцарии присоединиться к так называемому «военному Шенгену» отражает дрейф Берна от принципов нейтралитета Швейцарии», — заявила она.

Захарова отметила, что реализация проекта Евросоюза полностью подчинена интересам Североатлантического альянса. По словам представителя МИД РФ, ключевая задача «Военной мобильности» заключается в ускорении транспортировки военных грузов и персонала на восточный фланг, а также развертывания там передовых систем вооружения. Захарова подчеркнула, что делаться это будет в максимально сжатые сроки.

Дипломат добавила, что по расчету Вашингтона и Брюсселя это необходимо сделать для обеспечения превосходства Запада над Россией в военных ресурсах.

До этого крупнейшая партия в парламенте Швейцарии «Демократический союз центра» (UDC) обвинила президента страны Виолу Амхерд в подрыве нейтралитета. В партии обратили внимание, что, участвуя в проекте «Военная мобильность», власти ставят под угрозу безопасность населения страны.

Ранее членами НАТО официально стали Финляндия и Швеция.

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