Захарова раскритиковала власти Франции из-за задержания Дурова

Франция в очередной раз растоптала международные нормы в сфере защиты свободы слова в ситуации с задержанием миллиардера и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой передает ТАСС.

По ее словам, задержание Дурова в очередной раз показало истинное отношение французского руководства, которое бесцеремонно растоптало международные нормы в сфере защиты свободы слова, выражения мнений.

«Все это сделано только по одной причине: если они защищают некие стандарты, они должны им не просто соответствовать, они должны их оберегать и выполнят», — добавила дипломат.

Также Захарова заявила, что международные организации должны выполнить свой мандат по защите свободы слова и осудить действия властей Франции по отношению к Дурову.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Ранее Дуров предстал перед следственным судьей в Париже.