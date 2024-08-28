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Путин встретился с главой Ярославской области

Ярославский губернатор Евраев доложил Путину о ситуации в регионе

В Кремле состоялась рабочая встреча губернатора Ярославской области Михаила Евраева и президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава региона доложил российскому лидеру о развитии местных промышленных предприятий, модернизации транспорта и здравоохранения, мерах по профориентации молодежи. Кроме того, в беседе затронули вопросы реализации инфраструктурных проектов, в том числе — строительство моста через Волгу.

На вопрос Путина, как идут дела, Евраев ответил, что «в целом неплохо».

Губернатор доложил президенту о решении проблемы обманутых дольщиков. Он обратил внимание, что раньше «таких домов было более 90», а сейчас их вообще не осталось. При этом ввод жилья в регионе вырос на 20% за год и достиг 954 тысяч.

До этого Евраев сообщал, что правительство России поддержало переименование города Ростов Ярославской области в Ростов Великий.

Ранее Путин в ходе встречи с главой Калмыкии Бату Хасиковым попросил не забывать про решение проблемы аварийного жилья в регионе.

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