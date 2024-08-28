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Бюджет Польши на 2025 год включает рекордные военные расходы

Кабмин Польши принял бюджет на 2025 год с военными расходами в почти $50 млрд

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Gleb Garanich/Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что правительство приняло бюджет страны на 2025 год с рекордными расходами на оборону. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы приняли решение о рекордных тратах на оборону. Около 190 миллиардов злотых (около $49 миллиардов), более 186 миллиардов», – сказал Туск.

Премьер уточнил, что бюджет был увеличен в сравнении с уже рекордным бюджетом на 2024 год.

По его словам, рост ВВП страны в следующий год запланирован на уровне 3,9%, на текущий год — 3,2%.

По данным агентства, в настоящее время только пять стран НАТО (Польша, Эстония, США, Латвия и Греция) тратят на оборону более 3% ВВП.

До этого сообщалось, что власти Польши планируют увеличить расходы на оборону. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что республика поставила Украине все вооружения, которые могла.

Ранее Польша предложила ЕС отменить торговые привилегии Украины.

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