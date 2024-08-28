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Раскрыта позиция Китая по конфликту на Украине

Политолог Станкевич: для КНР конфликт на Украине – конфронтация мира с Западом

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Для китайских властей российско-украинский конфликт – это противостояние Запада с миром. По этой причине у КНР есть собственная логика в происходящем сценарии, объяснил в беседе с 360.ru политолог и независимый аналитик Сергей Станкович.

Комментируя критику мирного плана Китая украинским лидером Владимиром Зеленским, эксперт заявил, что его слова для Пекина находятся «ниже порога чувствительности». Внимание на них могут обратить лишь в случае, если задевается национальный престиж страны.

В целом же позиция Китая остается неизменной и заключается в том, что если действующего украинского президента мирный план не устраивает, то его воплотят в жизнь другие политики. Речь идет о консенсусе Китая и Бразилии по политическому урегулированию украинского кризиса, к которому также уже примкнули Турция и Индия, отметил эксперт.

«Вопрос того, будет ли его обсуждать Зеленский — чисто технический. Если не он, то кто-то другой», — заключил он.

Напомним, Зеленский накануне раскритиковал план мирного урегулирования, который был предложен Китаем в прошлом году. По его мнению, «это не план, а просто политическое заявление», существующее только на бумаге.

Ранее в Кремле отреагировали на так называемый план победы над Россией Зеленского.

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