Шольц и Стармер выступили с заявлением по Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции в Германии пообещали, что поддержка Украины со стороны Берлина и Лондона останется непоколебимой. Об этом пишет Sky News.

Британский премьер заявил, что Украина бьется не только за свою независимость, но и за «людей по всей Европе». В свою очередь Шольц подчеркнул, что обе страны продолжат оказывать Киеву «финансовую, экономическую, политическую и военную поддержку до тех пор, пока это будет необходимо».

До этого стало известно, что Лондон и Берлин рассчитывают осенью нынешнего года завершить переговоры о заключении соглашения об углубленном оборонном сотрудничестве.

Новый договор между Британией и ФРГ станет ключевым элементом более широкой перезагрузки отношений Лондона с Европой. Он будет основываться на оборонном соглашении, по которому в настоящее время между двумя странами ведутся переговоры. Ожидается, что соглашение будет заключено осенью.

Ранее премьер Британии высказался об ударах Storm Shadow вглубь России.