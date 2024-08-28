В Госдуме объяснили слова Трампа о начале третьей мировой

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп заговорил о риске начала третьей мировой войны на фоне вторжения украинских войск в Курскую область из-за скорых президентских выборов в США. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Идет нагнетание обстановки, перед выборами вновь заводят дело против Трампа, все это принимает определенные обороты. Поэтому политические заявления в США ближе к 5 ноября будут все острее и интереснее», — считает парламентарий.

28 августа Трамп высказался об атаке ВСУ на Курскую область. По его словам, происходящее говорит о скором начале третьей мировой войны.

По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, Трамп понимает, что действия Киева выводят эскалацию конфликта из-под контроля, что дестабилизирует ситуацию и может закончиться плохо не только для ВСУ, но и для Запада.

Ранее Трамп отреагировал на новое обвинительное заключение против него.