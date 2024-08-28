Политолог объяснил слова Трампа о близости третьей мировой войны

Слова экс-президента США Дональда Трампа о растущей угрозе третьей мировой войны подтверждают, что он очень прагматичный политик, который осознает, чем эскалация конфликта на Украине грозит США. Об этом в беседе с RT заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Напомним, Трамп до этого предупредил об угрозе начала третьей мировой войны из-за вторжения ВСУ на территорию Курской области. По мнению эксперта, он понимает, что действия Киева выводят эскалацию конфликта из-под контроля, что дестабилизирует ситуацию и может закончиться плохо не только для ВСУ, но и для Запада.

«Трамп и некоторое количество политиков на Западе, которые более прагматично смотрят на вещи, отлично понимают, что угроза третьей мировой сейчас вырастает», — отметил Дудаков.

Все это говорит о наличии мотивации у Трампа договориться с российской стороной в случае переизбрания на пост президента, считает политолог. Однако, по его мнению, нет стопроцентной вероятности, что подобные попытки к чему-то приведут, так как не все сторонники республиканской партии согласны, что спецоперация началась из-за ошибки нынешних властей США.

«Я думаю, что будет много факторов, влияющих на то, что будет происходить дальше. Конечно, в целом, ситуация на поле боя решит исход событий», — подытожил Дудаков.

Ранее Кремль оценил слова Трампа о мировой войне после вторжения ВСУ в Курскую область.