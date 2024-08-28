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В Крыму назвали попрошайничеством «план победы» Зеленского

Константинов назвал попрошайничеством «план победы» Зеленского

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Gleb Garanich/Reuters

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал план президента Украины Владимира Зеленского по победе Украины над Россией попрошайничеством. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению Константинова, Украина сама «вляпалась» в опасную авантюру в Курской области, а теперь помогать выпутаться ей должны США.

«Помочь из авантюры выпутаться, занять место в «безопасной инфраструктуре мира», дипломатически и экономически надавить на Россию. Этакие «четыре дай» получаются», — сказал он.

27 августа Зеленский заявил, что у него есть «план победы» по завершению российско-украинского конфликта. По его словам, осенью проект будет показан президенту США Джо Байдену. Он уточнил, что нападение на Курскую область является первой частью этого плана. Однако украинский лидер признал, что «все закончится диалогом», и пообещал пригласить РФ на второй саммит мира.

В Москве в свою очередь заявили, что вести переговоры нужно, но без «формулы Зеленского».

Ранее крымский чиновник назвал бредом план Зеленского по победе Украины.

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