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Названы четыре условия для вывода войск Турции из Сирии

CNN Türk: у Турции есть четыре условия для нормализации отношений с Сирией

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Depositphotos

Турецкие политики определили четыре условия, при соблюдении которых возможна нормализация отношений Дамаска и Анкары и вывод войск Турции с территории Сирии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Türk.

Как сообщили телеканалу источники в турецком МИД, первое условие для нормализации отношений между государствами — избавление от террористов в Сирии с целью сохранения суверенитета. Во-вторых, Дамаск должен приступить к реализации положений резолюции Совбеза ООН № 2254, которая предполагает урегулирование политического кризиса в Сирии и прекращение огня.

Третье условие заключается в обеспечении сирийскими властями условий для возвращения беженцев, покинувших страну, а четвертое — регулярные поставки гуманитарных грузов на территорию, которую контролируют противники президента Сирии Башара Асада.

Журналисты подчеркнули, что без соблюдения всех условий диалог по нормализации отношений с места не сдвинется.

В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция тогда выступила на стороне противников Асада. Летом 2024 года стартовал курс на нормализацию сирийско-турецких отношений.

25 августа Асад заявил, что прогресса в процессе сближения Сирии с Турцией нет, несмотря на усилия посредников в лице России, Ирана и Ирака.

Ранее сообщалось, что минобороны Турции увязало вывод войск из Сирии с принятием новой конституции.

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