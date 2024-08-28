Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил РИА Новости, что обнаруженный возле Курской АЭС обломок ракеты РСЗО HIMARS показывает двуличность США и их равнодушие к последствиям возможного ядерного следа для Европы.

«Обломок ракеты HIMARS показывает двуличность и подлость США», — заявил он.

Водолацкий напомнил, что в департаменте безопасности Белого дома говорят о том, что не разрешают президенту Украины Владимиру Зеленскому использовать американские ракеты по территории России. При этом он уверен, что украинское руководство получило на это разрешение от штаба НАТО, ЦРУ и, естественно, их использует.

Депутат отметил, что в случае попадания на станцию ядерный выброс накроет в том числе Европу.

До этого в Росгвардии рассказали, что инженерно-разведывательная группа получила информацию о найденном в пяти километрах от атомной электростанции сбитом снаряде РСЗО HIMARS. На месте был найден обломок ракеты, начиненный 180 неразорвавшимися поражающими элементами.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.