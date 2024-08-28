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Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Алиевым

Путин и президент Азербайджана Алиев обсудили по телефону ситуацию в Закавказье

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что лидеры двух стран выразили удовлетворение успешными итогами визита Путина в Азербайджан. Президенты отметили, что последовательная реализация достигнутых в ходе переговоров договоренностей будет способствовать углублению российско-азербайджанских отношений.

Путин и Алиев также продолжили обсуждение разных аспектов текущей ситуации в Закавказье, включая вопросы подготовки азербайджано-армянского мирного договора, делимитации и демаркации границы, а также разблокирования транспортных коммуникаций между двумя странами.

23 августа Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Темой беседы стала нормализация армяно-азербайджанских отношений, в том числе с учетом переговоров российского лидера с президентом Азербайджана в ходе недавнего визита в Баку.

Ранее Азербайджан попросился в БРИКС.

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