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Польские военные получили ранения на границе с Белоруссией

В Польше двое солдат пострадали при передаче оружия друг другу

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Global Look Press

Два польских солдата были ранены при передаче оружия во время смены поста на границе с Белоруссией. Об инциденте проинформировало Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х.

По данным Оперативного командования, около 18:45 возле населенного пункта Нова-Лука произошел несчастный случай, в ходе которого во время передачи оружия произошли неконтролируемые выстрелы. В результате пострадал солдат 1-го танкового батальона 18-й механизированной дивизии.

Ему оказали необходимую помощь и госпитализировали, жизни военного ничего не угрожает, уточняется в материале. Кроме того, пострадал еще один военнослужащий, получив ранение в палец. Его также доставили в больницу, сообщили в Оперативном командовании.

Военная полиция разбирается в произошедшем, указали в ведомстве.

В середине июля стало известно, что Польша утроит количество военных на границе с Белоруссией. Эта миссия стартовала с 1 августа, с началом операции «Безопасное Подлясье».

Ранее Польша захотела обсудить с Белоруссией открытие пунктов пропуска.

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