Песков оценил слова Трампа о мировой войне после вторжения ВСУ в Курскую область

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие западные страны «по уши залезли в конфликт на Украине». Таким образом он прокомментировал слова кандидата на пост главы США Дональда Трампа о том, что нападение украинских войск на Курскую область грозит третьей мировой войной.

По словам представителя Кремля, поводы для обеспокоенности есть, и к подобным «алармистским» заявлениям можно относиться с пониманием.

«Такие вылазки (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru»), как в Курской области, являются актами, которые до предела эскалируют напряженность», — сказал Песков.

До этого Трамп заявлял, что атака Украины на российский регион демонстрирует, что новая мировая война ближе, чем когда-либо. Он также отмечал, что российская армия обладает отличным опытом ведения боевых действий в зимних условиях.

Немецкий журналист Юлиан Репке в свою очередь высказывал мнение, что ВСУ не смогли достичь значительного прогресса с момента атаки на Курскую область.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.