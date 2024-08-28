Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков оценил слова Трампа о мировой войне после вторжения ВСУ в Курскую область

Песков: к заявлениям о третьей мировой можно относиться с пониманием

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие западные страны «по уши залезли в конфликт на Украине». Таким образом он прокомментировал слова кандидата на пост главы США Дональда Трампа о том, что нападение украинских войск на Курскую область грозит третьей мировой войной.

По словам представителя Кремля, поводы для обеспокоенности есть, и к подобным «алармистским» заявлениям можно относиться с пониманием.

«Такие вылазки (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru»), как в Курской области, являются актами, которые до предела эскалируют напряженность», — сказал Песков.

До этого Трамп заявлял, что атака Украины на российский регион демонстрирует, что новая мировая война ближе, чем когда-либо. Он также отмечал, что российская армия обладает отличным опытом ведения боевых действий в зимних условиях.

Немецкий журналист Юлиан Репке в свою очередь высказывал мнение, что ВСУ не смогли достичь значительного прогресса с момента атаки на Курскую область.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами