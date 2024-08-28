Песков прокомментировал планы Украины прекратить транзит газа из РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что планы Киева полностью прекратить транзит российского газа в Европу нанесут существенный урон интересам потребителей российского топлива в Европе.

Песков подчеркнул, что российский газ существенно ниже по цене, чем поставляемый США СПГ и другие альтернативные предложения. Из этого он заключил, что отказ от российского газа снизит конкурентоспособность промышленности стран, которые пострадают от решения Украины.

«Есть альтернативные маршруты, есть планы по созданию хаба в Турции. Маршруты есть», — прокомментировал последствия возможного прекращения транзита газа уже для России пресс-секретарь президента.

До этого Песков заявил, что отказ Украины продлевать транзит газа в Европу повлечет смену логистики. Контракт украинских властей и «Газпрома» о транзите газа по трубопроводу «Уренгой-Помары-Ужгород» истечет в конце 2024 года.

Ранее объем перекачки российского газа в Европу через «Суджу» восстановился.