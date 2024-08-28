Трамп обвинил Байдена и Харрис в причастности к покушению

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что действующий глава государства Джо Байден и его вице-президент Камала Харрис причастны и «в определенной степени виновны» в покушении на него. Его слова из интервью телеведущему Филу Макгроу приводит ТАСС.

«Я думаю, что в определенной степени это вина Байдена и Харрис. Они пытались настроить против меня правительство, привлекли Минюст, чтобы достать меня. Они не были заинтересованы в моем здоровье и безопасности», — заявил Трамп.

Республиканец отметил, что Байден и Харрис также препятствовали усилению его охраны по линии Секретной службы.

14 июля митинг экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании закончился стрельбой. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь по политику из винтовки AR-15, одна из пуль задела его ухо.

Инцидент стал первым покушением на американского лидера за 43 года, последний раз с нападением столкнулся президент Рональд Рейган. По предварительной экспертизе, Трампа спасло то, что он повернул голову в сторону Крукса в момент атаки, в противном случае пуля угодила бы ему точно в голову. Позднее Трамп указал на ошибки правоохранителей в день покушения на него.

Ранее стало известно, кого россияне считают виновным в покушении на Трампа.