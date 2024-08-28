Политолог оценил слова Лаврова об уточнении ядерной доктрины РФ

Журналист-международник, политолог Сергей Латышев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что ядерная доктрина РФ сейчас уточняется. По мнению эксперта, цель данного заявления — развеять заблуждение, охватившее западные элиты, в том, что никто не будет применять ядерное оружие, поскольку оно гарантирует взаимное уничтожение.

Реальность же состоит в том, что Россия уступает коллективному Западу в численности войск и военной техники, поэтому у Москвы не будет выбора, подчеркнул он.

«Это чистая математика. На этом — никто не выиграет. Русские фаталисты, нам мало есть чего терять, поэтому Лавров и намекает, что мы предложим трусливым и изнеженным западникам сыграть в русскую рулетку, если те не остановятся и не станут относиться к России на равных», — резюмировал Латышев.

Накануне министр иностранных дел РФ на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани напомнил, что у России есть доктрина об использовании ядерного оружия, которая в настоящее время уточняется.

По словам Лаврова, страны Запада «нарываются» на эскалацию конфликта с Россией и не намерены его избегать.

Ранее эксперт объяснил, какие разделы ядерной доктрины РФ нуждаются в уточнении.