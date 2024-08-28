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Крымский чиновник назвал бредом план Зеленского по победе Украины

Глава крымской миссии Смирнов назвал бредом план Зеленского по победе Украины

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Руслан Шамуков/ТАСС

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в разговоре с РИА Новости назвал план президента Украины Владимира Зеленского по победе Украины очередным бредом.

«План Зеленского — это очередной бред, в который с легкостью поверит разве что президент [США Джо] Байден, чье психическое здоровье вызывает много вопросов», — сказал Смирнов.

Он добавил, что единственными условиями, при которых возможно достичь стратегической безопасности в европейском регионе, являются свержение режима Зеленского, внеблоковый статус Украины и ее демилитаризация и денацификация.

27 августа Зеленский заявил, что у него есть «план победы» по завершению российско-украинского конфликта. По его словам, осенью проект будет показан президенту США Джо Байдену. Он уточнил, что нападение на Курскую область является первой частью этого плана. Однако украинский лидер признал, что «все закончится диалогом», и пообещал пригласить РФ на второй саммит мира. В Москве уже заявили, что «надо садиться за стол переговоров», но без «бумажек под названием «формула Зеленского». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский рассказал о плане мирного урегулирования, который был предложен Китаем в 2023 году.

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