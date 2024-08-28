В Совфеде оценили информацию, что Дуров якобы собирался на ужин с Макроном

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что приглашение от Эммануэля Макрона на ужин объясняет «абсолютно нелогичный визит» Павла Дурова во Францию. Так в своем Telegram-канале он прокомментировал публикацию сатирической газеты Le Canard enchaîné о том, что Дуров якобы сообщил полиции, что должен был ужинать с Макроном.

Пушков предположил, что Дуров ехал в Париж под личные гарантии безопасности от Макрона, так как основатель Telegram «во Франции был объявлен в розыск и знал об этом».

Он подчеркнул, что власти Франции пытаются опровергнуть слова Дурова, но они объясняют его «абсолютно нелогичный приезд в Париж». Кроме того, сенатор напомнил слова лидера партии «Патриоты» Флориана Филиппо о том, что подобные действия «вполне в духе президента Макрона».

«Делайте выводы», — подытожил Пушков.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

Ранее Маск обратилсяк Макрону по поводу Дурова.