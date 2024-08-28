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Эксперт объяснил, какие разделы ядерной доктрины РФ нуждаются в уточнении

Военэксперт Коротченко: ядерной доктрине РФ нужны критерии применения ТЯО

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Reuters

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что ядерная доктрина РФ сейчас уточняется. По его мнению, в документе важно прописать варианты использования тактического ядерного оружия (ТЯО) в ответ на возможные атаки со стороны НАТО.

«В частности, что нападение на Россию со стороны НАТО, даже если это осуществлено с использованием обычных вооруженных сил, это уже Casus belli для ответного применения Россией как тактического, так и стратегического ядерного оружия», — пояснил Коротченко.

Эксперт не исключил, что впереди второй Карибский кризис, связанный с вмешательством стран НАТО в ход специальной военной операции на Украине.

Накануне министр иностранных дел РФ на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани напомнил, что у России есть доктрина об использовании ядерного оружия, которая в настоящее время уточняется.

По словам Лаврова, страны Запада «нарываются» на эскалацию конфликта с Россией и не намерены его избегать.

Ранее российский генерал заявил о возможном создании на Украине «грязной бомбы».

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