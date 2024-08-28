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В Британии раскрыли, почему не одобрят удары Storm Shadow вглубь России

The Telegraph: Лондон не разрешит удары ВСУ вглубь России Storm Shadow из-за США

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Kin Cheung/AP

Великобритания не поддержит требование Украины разрешить наносить удары ракетами Storm Shadow вглубь российской территории, поскольку это может втянуть США в военный конфликт. Об этом сообщает The Telegraph.

Как заявил в беседе с газетой высокопоставленный чиновник в военных кругах Британии, в Вашингтоне боятся эскалации больше, чем в Лондоне, поскольку именно Соединенным Штатам придется разбираться с последствиями подобной политики. Собеседник отметил, что «маленькая Британия не может воевать с Россией».

Как отмечает The Telegraph, ракеты Storm Shadow применяются совместно с секретными американскими системами, для использования которых необходимо разрешение от США.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что никаких новых решений в вопросе применения дальнобойных ракет не принималось, а Лондон выполняет все обязательства по поддержке Киева.

Он подчеркнул, что неоднократно говорил Зеленскому о том, что Британия будет с Украиной «столько, сколько потребуется». Британский премьер отказался комментировать тактические вопросы применения оружия, сославшись на причины, «которые нужно понять».

Ранее на Западе раскрыли условие поражения Украины в конфликте.

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