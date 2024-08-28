Трамп сравнил работу гонщика и президента

Бывший глава США Дональд Трамп заявил, что работа президента опаснее, чем у гонщика. С таким заявлением он выступил в эфире CNN.

«Если вы подумаете об этом, просто пройдитесь по списку. Итак, у вас есть 46 [президентов] и множество из них покинули свой пост раньше времени», — аргументировал свою позицию Трамп.

По его словам, профессия президента является самой опасной в мире.

Вечером 28 августа в американский суд поступило очередное обвинение против Трампа.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее сотрудники штаба Трампа приняли участие в перепалке на Арлингтонском кладбище.