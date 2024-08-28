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В Турции раскрыли один из возможных пунктов соглашения по Украине

Аналитик Озер: снятие санкций с РФ может стать пунктом соглашения по Украине

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что снятие антироссийских санкций странами Запада может стать одним из пунктов потенциального проекта мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. В беседе с РИА Новости он напомнил, что эта тема уже обсуждалась во время переговоров в Стамбуле.

По словам эксперта, существует две теории окончания военного конфликта.

Первым вариантом Озер назвал сценарий Корейской войны с бессрочным прекращением огня и сохранением контроля за удерживаемыми территориями. Прекращение военных действий будет основываться не на мирном соглашении, а на договоре о прекращении огня, указал он. При таком развитии событий снятие санкций будет невозможно, предупредил аналитик.

Вторым вариантом он назвал мирное соглашение, которое признает территориальную целостность конфликтующих сторон и определит безопасность на основе двусторонних соглашений с международным признанием.

«Во второй модели одним из пунктов соглашения может стать снятие санкций. Фактически в проекте Стамбульского соглашения достигнута определенная договоренность о санкциях», — заявил Озер.

До этого стало известно, что США пригрозили Турции санкциями за экспорт технологий в Россию.

Ранее в МИД России назвали санкции Запада историей на десятилетия.

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