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МИД РФ призвал МАГАТЭ к более точным оценкам

Захарова призвала МАГАТЭ более четко оценивать ситуации на АЭС

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Международное агентство по атомной ситуации (МАГАТЭ) должно более четко выражать свою позицию по положению АЭС в зоне вооруженного конфликта, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.

«Каждый раз мы хотим более объективного и четкого выражения позиции этой структуры не в пользу нашей страны, не в пользу подтверждения позиции Москвы, а в пользу фактологии», — подчеркнула она.

Захарова подчеркнула, что единственной целью России в этой связи является предотвращение развития сценария по катастрофическому пути.

До этого стало известно, что совет МАГАТЭ 9 сентября обсудит ситуацию на Курской и Запорожской АЭС. По его словам, сейчас западные страны снисходительно относятся к любым фактам украинских нападений на ядерные объекты и пытаются уйти от того, чтобы всерьез заняться этим вопросом.

Ранее Гросси назвал преувеличением сравнение Чернобыльской и Курской АЭС.

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