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Медведев обсудит с Минобороны вопросы работы бойцов СВО, идущих на выборы

Медведев обсудит с МО РФ взаимодействие идущих на выборы бойцов СВО с партией

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев планирует обсудить с Минобороны РФ взаимодействие с партией бойцов СВО, которым предстоит принять участие в выборах разных уровней в качестве кандидатов от партии. Об этом сообщает РИА Новости.

Медведев провел встречу с участниками спецоперации — кандидатами от «Единой России». Один из участников встречи спросил, как будет взаимодействовать партия и оборонное ведомство по вопросам, касающимся выборов.

«Я переговорю с теми, кто за это отвечает, с заместителем министра обороны, с начальником управления. И подскажу просто, чтобы они в свою очередь от имени руководства министерства обороны послали сигнал в подразделения, ... чтобы к этому относились внимательно», — поделился Медведев.

Ранее врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев заявил, что партия «Единая Россия» выдвинула более 36 тыс. кандидатов на все уровни выборов-2024. По его словам, партия уделит особое внимание кандидатам без политического опыта и участникам СВО.

Ранее Медведев заявил, что СВО изменила всю военную науку.

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