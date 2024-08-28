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В МИД назвали причину обострения ситуации на Ближнем Востоке

Захарова: ситуация на Ближнем Востоке стала следствием желания США доминировать

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Hussein Malla/AP

Нынешняя ситуация на Ближнем Востоке в основном стала следствием желания США сохранить доминирующее влияние. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом Захарова прокомментировала сообщения в СМИ о том, что Штаты развернули на Ближнем Востоке войска и готовятся к любой непредвиденной ситуации. Представитель российского МИД отметила, что Вашингтон желает «оставить за скобками» вопросы долгосрочного урегулирования проблемы на основе имеющихся решений ГА и СБ ООН. В то же время, она заявила, что США лишь помогли накапливать конфликтный потенциал.

Она добавила, что американцы активно продвигали свои подходы, направленные на создание на Ближнем Востоке искусственных разделительных линий и сколачивание антииранских коалиций.

Также Захарова говорила в интервью, что Ближний Восток достиг критической точки, что может привести к неконтролируемой эскалации конфликта, вплоть до масштабной войны.

До этого Захарова, комментируя атаку ливанского шиитского движения «Хезболла» по военным объектам еврейского государств, заявила, что Москва призывает Израиль и Ливан к максимальной сдержанности.

Ранее в ЕС назвали критическим уровень опасности на Ближнем Востоке.

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