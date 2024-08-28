Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive заявил, что президент Украины Владимир Зеленский повторяет судьбу бывшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

По словам Джонсона, речь идет о последних днях Гитлера в бункере, когда тот был в значительной мере оторван от реальности.

«Зеленский повторяет подобный сценарий, в частности, утверждая то, что победы есть там, где их на самом деле нет <...> [Зеленский] не зря завоевал репутацию кокаинового ковбоя <...> Это явно повлияло на его суждения», — отметил бывший аналитик ЦРУ.

До этого Зеленский раскритиковал план мирного урегулирования, который был предложен Китаем в 2023 году.

24 февраля 2023 года Китай представил мирный план из 12 пунктов. В документе содержатся призывы к прекращению огня и боевых действий, избеганию эскалации кризиса на Украине, а также к скорейшему возобновлению диалога между российской и украинской сторонами.

Ранее в Турции заявили о конце отведенного Зеленскому времени.