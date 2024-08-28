Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе рассказали, что ждет Зеленского в ближайшем будущем

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Зеленский повторяет судьбу Гитлера

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive заявил, что президент Украины Владимир Зеленский повторяет судьбу бывшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

По словам Джонсона, речь идет о последних днях Гитлера в бункере, когда тот был в значительной мере оторван от реальности.

«Зеленский повторяет подобный сценарий, в частности, утверждая то, что победы есть там, где их на самом деле нет <...> [Зеленский] не зря завоевал репутацию кокаинового ковбоя <...> Это явно повлияло на его суждения», — отметил бывший аналитик ЦРУ.

До этого Зеленский раскритиковал план мирного урегулирования, который был предложен Китаем в 2023 году.

24 февраля 2023 года Китай представил мирный план из 12 пунктов. В документе содержатся призывы к прекращению огня и боевых действий, избеганию эскалации кризиса на Украине, а также к скорейшему возобновлению диалога между российской и украинской сторонами.

Ранее в Турции заявили о конце отведенного Зеленскому времени.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами